FDP-Chef Lindner bereut "Özil-Gate" nicht

FDP-Chef Christian Lindner hat sich überrascht über die große Aufmerksamkeit für seine Äußerung zu Fußball-Nationalspieler Mesut Özil gezeigt - bereut sie aber nicht. Er habe nicht geahnt, was ein einzelnes "Ja" auf die Frage, ob Özil vor Länderspielen die Nationalhymne mitsingen sollte, für ein Echo auslöse, sagte Lindner während seiner Rede auf dem FDP-Bundesparteitag am Freitag in Berlin.



"Wenn ich es gewusst hätte, ich hätte trotzdem so geantwortet", fügte Lindner im Hinblick auf den von ihm ironisch als "Özil-Gate" bezeichneten Wirbel hinzu. "Ich hätte es nicht übers Herz gebracht zu sagen, dass es mir egal ist." Nicht weil er die "Hymnenpolizei" sei - jeder solle selbst entscheiden, ob er mitsinge oder nicht. Aber die Nationalhymne sei ein Symbol des Staates und des Grundgesetzes, betonte der liberale Politiker. "Und zu dieser bunten, liberalen, weltoffenen Verfassung kann sich jeder bekennen", sagte Lindner. "Ich wünschte, wir wären als Einwanderungsland so weit, dass das auch die Fußballidole schaffen."

Christian Lindner: Zoff mit den Grünen auf Twitter

Lindner solle im Interview mit dem stern auf eine Reihe von Fragen nur mit "Ja", "Nein" oder "egal" antworten. Auf die Frage, ob der türkischstämmige Özil vor Länderspielen die Nationalhymne mitsingen solle, antwortete Lindner "Ja".

Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin warf Lindner daraufhin eine "Özil-Verunglimpfung" vor und verglich ihn mit dem rechtskonservativen AfD-Politiker Alexander Gauland. "Uns schadet das nicht", sagte der FDP-Vorsitzende dazu. "Aber wer den Politiker einer demokratischen Partei mit einem der autoritären AfD vergleicht, der verharmlost eine autoritäre Bewegung, die auf ihrem Parteitag nicht einmal einen Trennstrich zu Rassismus und Antisemitismus gezogen hat."

