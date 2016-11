"Die Ordnung" so lautet der Titel des neuen CSU-Grundsatzprogramms. Eine Ansage, mit der die bayerische Partei Wähler rechts von der Mitte wieder einsammeln will. Auf dem CSU-Parteitag in München wurde das Papier am Samstag beschlossen. Darin plädieren die Christsozialen stark für eine deutsche Leitkultur und eine Ordnungspolitik in sicherheits- und wirtschaftspolitischen Fragen. Hintergrund ist die Auseinandersetzung mit der rechtspopulistischen AfD. In einem Leitantrag attackiert die CSU aber auch eine drohende "Linksfront" auf Bundesebene. Die CSU hingegen sei eine Partei der gesellschaftlichen Mitte, sagte ihr Vorsitzender Horst Seehofer. "Wir sind die klassische bürgerliche Partei. Aber wir umfassen auch das demokratische Spektrum rechts von der Mitte. Wir grenzen uns klar ab. Aber das demokratische Spektrum umfassen wir. Da gibt es wertegebundene Menschen, die auch manchmal sehr fundamentalistisch denken. Es gibt nationalkonservative Menschen, die bei aller Bejahung von Europa die Nation nicht aufgeben möchten. Und auch das gehört zur Volkspartei CSU. Wir sind also eine Partei, die sich Mitte-Rechts einordnet, wenn man das in der Parteienlandschaft der Modernität überhaupt noch tun kann. Und wir sind eine große Familie, liebe Freunde." Eine Familie, die in den letzten Monaten immer wieder mit einem Streit zwischen den Schwestern CSU und CDU Schlagzeilen machte. Zuletzt, weil Bundeskanzlerin Angela Merkel wegen des Streits über die Flüchtlingspolitik nicht nach München eingeladen wurde. Einige Delegierte zeigten sich am Samstag enttäuscht über das Fehlen der CDU-Chefin. "Das die Kanzlerin nicht anwesend war, bedauere ich persönlich sehr. Ich hätte mich sehr gefreut, sie hier zu sehen. Und ich fand auch gestern, dass sie einfach fehlt beim Parteitag, ganz ehrlich." "Der Parteitag war, denke ich, ein Arbeitsparteitag. Sachlich, unaufgeregt und ich finde das in Ordnung. Ich hätte mich zwar gefreut über das Signal, wenn die Frau Merkel trotzdem eingeladen worden wäre, als Antwort auf das vom letzten Mal. Was ich eigentlich persönlich nicht so gut gefunden habe, denn man könnte ein bisschen anders miteinander umgehen, wenn man schon miteinander arbeitet." In seiner Rede am Vortag hatte Seehofer in Anspielung auf den letzten CSU-Parteitag Selbstkritik geübt. "Und einen Dissens auf offener Bühne auszutragen - die Verhandlungen, die hinter verschlossenen Türen erfolgen müssen, hier auf der Bühne durchzuführen, wäre auch ein grober, politischer Fehler, wäre ein grober, politischer Fehler. Ich habe da so meine Erfahrungen." Einen Antrag, Merkel bei einer erneuten Kandidatur nicht mehr zu unterstützen, lehnte der Parteitag am Samstag mit großer Mehrheit ab.