Özdemir fordert Freilassung «deutscher Geiseln» in Türkei

Grünen-Chef Cem Özdemir hat die türkischen Entspannungssignale an Deutschland zwar begrüßt, gleichzeitig aber konkrete Schritte gefordert. «Ich begrüße das sehr, dass der türkische Außenminister jetzt doch verbal abrüstet», sagte Özdemir in Berlin.

«Aber erstmal muss die Türkei ihren Beitrag leisten zu einer Normalisierung des Verhältnisses, indem die deutschen Geiseln, die dort seit langem im Gefängnis sitzen, endlich freigelassen werden.» Erst dann könnten auch Schritte der deutschen Seite folgen.

Außenminister Mevlüt Cavusoglu hatte zuvor in einem «Spiegel»- Interview seine Bereitschaft erklärt, sich für eine Normalisierung der seit Monaten schwer belasteten Beziehungen beider Länder einzusetzen. «Es gibt keinen Grund für Probleme zwischen Deutschland und der Türkei, auch wenn das vergangene Jahr schwierig war», sagte er.

Kurz darauf wurde durch einen Medienbericht bekannt, dass eine türkische Staatsanwaltschaft 15 Jahre Haft wegen Terrorunterstützung für den deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner fordert. Steudtner ist einer von elf Deutschen, die in der Türkei aus politischen Gründen inhaftiert wurden.

Özdemir gilt als ein Favorit für das Amt des Außenministers, falls es zu einer Jamaika-Koalition kommt. Aus der türkischen Regierungspartei AKP waren am Wochenende Bedenken gegen ihn als Chefdiplomaten geäußert worden.

Özdemir sagte dazu: «Ich erinnere an das Zitat von Erwin Teufel (früherer baden-württembergischer Ministerpräsident, CDU): Das Amt kommt zum Manne, und da wir bei den Grünen sind, natürlich auch zur Frau - und nicht umgekehrt. Was in Deutschland passiert, wird in Deutschland entschieden, nicht in der Türkei.»

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat Europa unterdessen erneut Unterstützung von Terrorverdächtigen vorgeworfen. Europa nehme Anhänger der Bewegung um den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen auf und nenne das «Asyl», kritisierte Erdogan am Sonntag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu im zentraltürkischen Afyonkarahisar.

«Was soll das heißen, sie sind emigriert, das sind Verräter, das sind Mörder, das sind jetzt definitiv Terroristen.» Es gebe Gerichtsurteile in der Türkei dazu. Die Türkei macht die Gülen-Bewegung für den Putschversuch vom Sommer 2016 verantwortlich und fordert unter anderem von Deutschland seit langem die Auslieferung von mutmaßlichen Anhängern.

Mit Blick auf in der Türkei inhaftierte Europäer sagte Erdogan weiter, wenn Europa etwas von der Türkei wolle, müsse die Türkei erst bekommen, was sie wolle.