Diana Kinnert, ein Shooting-Star der CDU

Diana Kinnert erscheint noch immer als ein relativ ungewöhnliches CDU-Mitglied. Sie ist jung und weiblich, lesbisch und Migrantenkind - und seit vielen Jahren bekennendes Parteimitglied bei den Christdemokraten. Die Sechsundzwanzigjährige hat polnisch-phillipinische Wurzeln, ihr Markenzeichen ist ein schiefes Baseball-Cap und viele ihrer Meinungen sind in der CDU nicht mehrheitsfähig. Doch die gebürtige Wuppertalerin engagiert sich als freiwillige Helferin im Wahlkampf: O-Ton: "Also, es gibt bei mir natürlich so ein bisschen das verzerrte, dass man mich ganz oft wahrnimmt über Positionen, die in der CDU noch nicht mehrheitsfähig sind. Weil ich aber auch dann nur über die spreche, weil wenn ich Positionen habe, für die ist die CDU ja sowieso schon, warum soll ich mich dann darum kümmern? Dann ist für mich ja alles gut." Die Studentin sagt, sie schätze die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende: O-Ton: "Weil ich glaube, dass Angela Merkel nicht zwölf Jahre die gleiche Person geblieben ist, und irgendwie mit einem Parteiprogramm antritt, das zwölf Jahre alt ist, sondern sich als Person ihren Grundwerten treu bleibt und ihrer Haltung treu bleibt, aber sich je nach Jahr und je nach Situation und je nach Herausforderung neu drauf einlässt. Und wir haben heute kein Parteiprogramm wo drin steht, irgendwie ich bin für Atomkraft und ich bin für sichere, also für geschlossene Grenzen, sondern sie hat ein Parteiprogramm, das ist die Zeit passt. Weil sie als Mensch, und das finde ich bewundernswert, ein offen denkender, freigeistiger Mensch ist, der sich halt auf neue Situationen einlassen kann. Und neugierig ist und mutwillig auch ist.") Diana Kinnert sagt, sie setze sich dafür ein, dass die CDU jüngere Wähler stärker erreiche und ihre Partei-Strukturen so verändere, dass diese besser zur digital geprägten Lebensrealität ihrer Generation passten.