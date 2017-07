Donald Trump verlässt die Gipfelstadt

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Melania begibt sich US-Präsident Donald Trump am Samstag an Bord der Air Force One. Da liegen zwei Tage offizieller G20-Gipfel hinter ihm. Das Treffen in Hamburg endete mit einer weitgehenden Einigung in der Handelspolitik, aber ohne Fortschritte im Kampf gegen den Klimawandel. Denn eine gemeinsame Position mit den USA konnte in diesem Bereich nicht erzielt werden. Dadurch ist in der Abschlusserklärung erstmals in der G20-Geschichte ein Dissens festgeschrieben worden. Politisch gelang trotz dieses Misserfolgs auf dem Gipfel ein unerwarteter Fortschritt: Trump verabredete bei seinem ersten Treffen mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin eine Feuerpause für den umkämpften Südwesten Syriens und nährte damit Hoffnungen auf ein Ende des jahrelangen Bürgerkriegs. Beim zweiten großen Streitthema, dem Freihandel, gelang es Bundeskanzlerin Angela Merkel dagegen, Trump ins Boot zu holen und ein Bekenntnis gegen Protektionismus zu unterstützen. Allerdings werde auch dieses Thema schwierig bleiben, prognostizierte die Kanzlerin. Trotz vieler Meinungsverschiedenheiten lobte Trump Merkels Verhandlungsführung beim G20-Gipfel. "Sie haben einen fantastischen Job gemacht", sagte er. Merkels diesbezügliches Vorgehen sei absolut unglaublich, fügte Trump hinzu.