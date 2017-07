G20 bekennen sich zu Freihandel und Klimaschutz - Trump lobt Merkel

Die Zeichen stehen auf Einigung, beim G20-Gipfel in Hamburg. Die Staats- und Regierungschefs der führenden Industrienationen haben sich nach Angaben aus der EU auf eine gemeinsame Gipfelerklärung verständigt. Lediglich beim Klimaschutz-Teil gebe es noch Differenzen hieß es. Dabei gehe es um die Frage, wie die USA ihre Sonderrolle nach dem angekündigten Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen formulieren dürfen. Nach den Differenzen mit US-Präsident Donald Trump galt lange als unsicher, ob sich die G20-Staaten auf eine gemeinsame Erklärung einigen würden. Man sei sich beim Handel aber völlig einig geworden, hieß es nun. Es gebe in der Abschlusserklärung einen klares Bekenntnis gegen Protektionismus. In der Abschlusserklärung werde zudem anerkannt, dass es Verteidigungsinstrumente gegen unfaire Handelspraktiken geben solle, hieß es. US-Präsident Donald Trump lobte am Samstagvormittag Bundeskanzlerin Angela Merkel: "Ich möchte Bundeskanzlerin Merkel dafür danken, was sie hier geleistet hat. Es war unglaublich, wie mit den Dingen umgegangen worden ist. Nichts ist einfach. Aber es war sehr professionell, mit wenigen Unterbrechungen. Abgesehen von einigen Leuten." Trump meinte damit gewalttätige G20-Gegner, die sich am Freitag Straßenschlachten mit der Polizei geliefert hatten. Mit Ausnahme der USA werden sich die anderen 19 G20-Staaten dazu bekennen, an der Umsetzung des Pariser Abkommens festhalten zu wollen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte mehrfach betont, dass sie keine verwässerte Erklärung wolle, sondern dass Differenzen etwa beim Klimaschutz auch benannt werden müssten.