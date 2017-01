Erika Steinbach will nicht in die AfD eintreten

Nach ihrem Austritt aus der CDU hat die einstige Vertriebenenpolitikerin Erika Steinbach einen Wechsel zur AfD ausgeschlossen. "Ich werde keiner anderen Partei beitreten", sagte die Bundestagsabgeordnete am Sonntag in Frankfurt dem ZDF. In dem Interview nannte sie unter anderem die Migrationspolitik und den Umgang von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit der eigenen Partei als Grund für ihren Parteiaustritt.





Persönlich mag Erika Steinbach Angela Merkel

"Ich mag den Menschen Angela Merkel", sagte sie. "Es ist fast nicht möglich, sie nicht zu mögen". Es sei ihr allerdings nicht möglich, in einem Wahljahr für diese CDU zu werben. Daher sei der Austritt konsequent und logisch.