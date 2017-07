Fast jeder fünfte Deutsche kann sich keinen Urlaub leisten

Ins Auto, in den Flieger oder per Zug: Hauptsache einmal rausfahren, dem Alltag die kalte Schulter zeigen und das Gesicht in die Sonne halten - oder die Füße in den Schnee. Für viele Deutschen bleibt das Wunschdenken: Fast jeder Fünfte hat so wenig Geld, dass er sich nicht einmal eine einwöchige Urlaubsreise leisten kann.

Unter den Alleinerziehenden sei es sogar deutlich mehr als jeder Dritte, berichtet die Saarbrücker Zeitung" (Dienstag) unter Berufung auf aktuelle Daten des Europäischen Statistikamtes Eurostat. Die Zahlen wurden von der Linken-Bundestagsabgeordneten Sabine Zimmermann angefordert.

Kein Urlaub für fast 40 Prozent der Alleinerziehenden

Demnach waren im vergangenen Jahr 19,2 Prozent der Menschen in Deutschland nicht in der Lage, einen einwöchigen Urlaub anderswo als zu Hause zu verbringen. Bei den Haushalten mit Kindern waren es 19,9 Prozent und unter den Alleinerziehenden sogar 39,6 Prozent.

"Nicht verreisen zu können, ist auch Ausdruck von Armut, die endlich wirksam bekämpft werden muss", sagte Zimmermann. Besonders in der Ferienzeit sei es für Kinder bitter, Verzicht zu üben. Die Linken-Politikerin forderte einen Mindestlohn von zwölf Euro sowie die Abschaffung "systematischer Niedriglohnbeschäftigung" wie etwa in Form von Leiharbeit.