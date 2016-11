Flüchtlinge treten in Hungerstreik - Polizei räumt Protestcamp

Die Münchener Polizei hat am Freitagabend ein improvisiertes Flüchtlingslager in der Münchner Innenstadt aufgelöst. Am Sendlinger-Tor-Platz hatte die Gruppe "Refugee struggle for Freedom" seit Anfang der Woche eine Versammlung zum Thema Bleiberecht durchgeführt. Mehrere Teilnehmer traten in einen Hungerstreik. Wegen konkreter gesundheitlicher Gefährdung der Versammlungsteilnehmer sei die Polizei nun eingeschritten, erklärte Polizeisprecher Thomas Baumann am Freitagabend Reuters TV. "In den letzten beiden Tagen wurden 15 Flüchtlinge in Krankenhäuser eingeliefert, aufgrund ihres Gesundheitszustandes. Die Flüchtlinge sind ziemlich ausgezehrt. Sie haben ja schon einen Marsch nach München hinter sich. Sie sind jetzt seit Montag im Hungerstreik, und haben heute bei der Pressekonferenz angekündigt, ab morgen in einen trockenen Hungerstreik überzugehen, das heißt, auch nicht mehr zu trinken. All das, zusammen mit den Temperaturen, die letzte Nacht bereits vorherrschten, und die die nächsten Tage gemeldet sind, haben zu der Entscheidung geführt, dass es für das Wohl, für die Gesundheit der Flüchtlinge notwendig ist, hier die Versammlung aufzulösen." Die rund 60 Versammlungsteilnehmer kamen der Aufforderung laut Polizei ohne größere Verzögerung nach. Mehrere Flüchtlinge bekamen Kreislaufprobleme und mussten medizinisch versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Am Abend war das Protestcamp vollständig geräumt. Laut Polizeiangaben kletterten einige Mitglieder der Protestgruppe im Anschluss jedoch auf einen Baum in der Nähe. Mehrere Personen wurden in Gewahrsam genommen.