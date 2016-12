Zahlreiche Menschen haben am Dienstagnachmittag an der Berliner Gedächtniskirche in Gedenken an die Opfer des Anschlags Blumen niedergelegt und Kerzen angezündet. Die Weihnachtsmärkte in Berlin sollten am Dienstag geschlossen bleiben. Derweil entwickeln sich nach dem Anschlag auch Debatten über politische Folgerungen. In München sagte dazu der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer, der zugleich auch CSU-Vorsitzender ist: O-Ton: "Wir sind es den Opfern, den Betroffenen, und der gesamten Bevölkerung schuldig, dass wir unsere gesamte Zuwanderungs- und Sicherheitspolitik überdenken und neu justieren." Der Berliner AfD-Fraktionschef Georg Pazderski sagte am Rande eines Kondolenzbesuches am Breitscheidplatz: O-Ton "Es gibt Tage, an denen man Politik macht und Tage, an denen man trauert. Und ich denke, heute ist so ein Tag und wir sollten jetzt eigentlich alle als Demokraten, sollten wir jetzt alle zusammenstehen und sollten überlegen, was wir tun können, dass so etwas nicht mehr geschieht. Wir werden wahrscheinlich niemals hundertprozentige Sicherheit haben, aber wir können etwas dafür tun, dass so was Grauenvolles nicht mehr geschieht." Renate Künast von den Grünen wiederum sagte in Berlin: O-Ton: "Ja, der Satz aus der AfD, es seien Merkels Tote, ist so was von schamlos, das ist auch eine Missachtung und Respektlosigkeit gegenüber den Menschen, die gestorben sind oder verletzt sind. Wissen Sie, New York, Paris, Madrid, das sind Anschläge, ohne dass es vorher eine Flüchtlingsbewegung gegeben hat. Das ist eine Auseinandersetzung, die offensichtlich einige gewaltbereite Islamisten mit unserer freien Lebensweise führen und in so einer Situation müssen alle zusammen stehen, die eben auch das Gefühl haben, dass man unsere Freiheit erhalten soll und trotzdem Sicherheit schaffen soll. Also, ich finde diesen Satz schamlos und er trifft auch nicht zu." Nach dem Anschlag in Berlin konnten bis Dienstagabend 24 Verletzte das Krankenhaus bereits wieder verlassen, wie die Polizei mitteilte: Das mache Hoffnung.