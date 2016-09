Die AfD-Bundesvorsitzende Frauke Petry hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum ersten Mal auf persönlicher Ebene attackiert.



Gegenüber dem stern machte Petry wenige Tage vor der Abgeordnetenhauswahl am kommenden Sonntag in Berlin die Kindeslosigkeit der Kanzlerin verantwortlich für deren angeblich verfehlte Politik. "Ich habe vier Kinder, Angela Merkel hat keine," so die AfD-Chefin zum stern. "Kinder veranlassen einen, über den eigenen Lebenshorizont hinaus zu sehen. Und das tut Merkel eben nicht."





Frauke Petry: Union überflüssig machen

Für ihre Partei gab Petry nach den jüngsten Wahlerfolgen das Ziel aus, die Christdemokraten überflüssig zu machen. "Mittelfristig kommt uns die Aufgabe zu, die CDU als Volkspartei zu ersetzen," sagte die Politikerin dem stern.