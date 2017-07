"Welcome to Hell"-Demo hin oder her - Wer Pizza will, bekommt Pizza!

Hamburg ist in Aufruhr - manche Straßen sind gesperrt, menschenleer und gespenstig ruhig, andere von Demonstranten blockiert. Es ist keine verkehrsteilnehmerfreundliche Stadt dieser Tage. Am gravierendsten war bisher die Demonstration "Welcome to Hell" im Stadtteil Sankt Pauli. Hier gerieten am Donnerstagabend vermummte und gewaltbereite Demonstranten und Polizisten aneinander, es war kein Durchkommen, friedliche Demonstranten flohen in Sicherheit. Um kurz nach 20 Uhr löst die Polizei die eskalierte Demonstration schließlich auf, internationale Fernsehsender zeigen die Bilder auf der ganzen Welt. Dann, plötzlich, zwischen all den schwarz Gekleideten und Uniformierten filmen die Kamerateams einen Mann. Er sitzt auf einem Roller, fährt seelenruhig zwischen Demonstranten, Polizisten und Panzerfahrzeugen vorbei. Auf dem Gepäckträger hat eine Box mit der Aufschrift "Domino's". Der Mann fährt bestellte Pizzen aus.

Wer bestellt sich denn da jetzt eine Pizza?!

Nur mit einem kleinen Helm ausgestattet fährt er unerschütterlich durch die Reste der aufgelösten Demo, die Bilder davon verbreiten sich rasend schnell im Netz. Was für ein Mensch ist das, der sich zu diesem Zeitpunkt in diesem Gebiet eine Pizza liefern lässt? Was für ein Unternehmen ist das, das seinen Fahrer durch das gefährlichste Gebiet der Stadt fahren lässt? Und was für ein Mann ist das, der die Pizza tatsächlich ausliefert?





Der Mann heißt Benjamin, wie das Portal "Fink Hamburg" herausgefunden hat. "Ich musste eine Pizza in der Hopfenstraße ausliefern. Auf dem Rückweg in die Filiale in der Jessenstraße bin ich allerdings nicht mehr richtig durchgekommen", sagte er dem Portal "Fink Hamburg". So, als sei es ganz selbstverständlich, dass er den Auftrag annahm, der ihn durch die Reste der eskalierten Demonstration führen würde. "Es war richtig gefährlich. Dort flogen auch Steine", sagte der 28-Jährige dem Portal.

Nur rund zwei Kilometer lang ist die Strecke von Benjamins Pizzafiliale zum Kunden - doch der Weg hat es in sich. Auf der Strecke räumt die Polizei noch immer Demonstranten aus dem Weg, doch Fahrer Benjamin lassen sie passieren. "Der Polizist meinte, ich würde mit meinem Roller schon durchkommen", sagt er.

Die Bilder davon gingen um die Welt. Unter anderem hat auch der US-amerikanische Sender Fox News hat über den Mann berichtet:

@FoxNews @dominos They are protesting in the streets of Hamburg Germany but that doesn't stop Domino's Pizza from delivering!!! pic.twitter.com/W8U9dYRZRZ — Gerry Bing (@GerryBing1) 6. Juli 2017