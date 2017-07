Der "Riot-Hipster": Antikapitalistisches iPhone-Selfie belustigt das Netz

Auf Twitter macht am Samstag ein Bild die Runde, das für viel Hohn und Spott sorgt. Es zeigt einen jungen, schwarzgekleideten Mann inmitten der Krawalle im Hamburger Schanzenviertel am Freitagabend. Die Haare akkurat zum Scheitel gegelt, dazu ein gepflegter Vollbart, aus dem T-Shirt-Ärmel ragt ein tätowierter Oberarm. Am Hals trägt er einen schwarzen Röhrenschal, mit dem Mann sich schnell vermummen kann. Der junge Mann steht vor einem brennenden Haufen Müll am Schulterblatt, hinter ihm vermummte Autonome, die sehnsüchtig darauf warten, dass es die Polizei mit ihnen aufnimmt.

Das ist die Quelle für das Bild (auch so in der URL meines Tweets zu sehen). Fake oder nicht? pic.twitter.com/e14WCaQdbI https://t.co/2KT4L8Czby — Torsten Beeck (@TorstenBeeck) 8. Juli 2017

Für allerlei Belustigung sorgt das Bild vor allem, weil der unbekannte junge Mann mit seiner rechten Hand ein Smartphone hochhält und für ein Krawall-Selfie in die Kamera guckt - zu allem Überfluss handelt es sich dabei auch noch um ein Apple iPhone. "Kapitalismuskritik, die", schreibt Torsten Beeck von "Spiegel Online" ironisch dazu. Er hat das Bild getwittert und sich von einem Augenzeugen bestätigen lassen, das es sich nicht um eine Fotomontage handelt. Dieser kommentiert unter dem Bild, dass er selbst wenige Meter daneben stand, als sich die Szene zugetragen habe.

G20-"Riot-Hipster" sorgt für Lacher

Das Bild erfreut sich auf Twitter wachsender Beliebtheit. Es wurde unter anderem von französisch-, spanisch- und englischsprachigen Menschen getwittert. "Alle wahren Rebellen der Geschichte hielten mitten in ihrer Revolution inne, um ein Selfie zu machen und es auf Instagram zu posten", schreibt ein Nutzer dazu. "Den Kapitalismus in Deutschland zerstören und dabei ein Selfie auf dem iPhone machen", kommentiert ein anderer. "Die Antifa protestiert gegen den Kapitalismus (während sie Selfies auf dem iPhone machen) und für die Umwelt (während sie die Umwelt verschmutzen). Clever", ist ebenfalls auf Twitter zu dem Bild zu lesen. Ein anderer legt dem "Riot-Hipster" folgendes in den Mund: "Wartet kurz, Jungs. Ich muss meinen antikapitalistischen Protest unterbrechen, um ein Selfie mit meinem Apple iPhone zu machen."



Wie eng der Mann mit dem harten Kern der Randalemacher verbunden war, ist unklar. Manche Nutzer vermuten, dass es sich um einen eher unbeteiligten Zuschauer handelt. Der Augenzeuge berichtet auf Twitter davon, dass der bärtige junge Mann nach seinem Selfie vom Feuer weggezerrt worden sei.