Wasserschutzpolizei probt für G20

Das Tor zur Welt soll sicher bleiben. Mehrere Tausend Beamte werden beim G20-Gipfel in Hamburg zum Einsatz kommen, auch auf dem Wasser. Im Rahmen der Sicherheitsvorkehrungen stellte die Polizei am Dienstag ihre maritime Einheiten vor. Im Hamburger Hafen und auf der Elbe wurde dabei das Zusammenspiel aller Anfang Juli zum Einsatz kommenden Wasserschutzpolizeien geprobt. Angesichts der vielen hochrangigen Staats- und Regierungschefs der größten Industrienationen und Schwellenländer gilt für den Gipfel die Sicherheitsstufe 1. Ralph Nachbar von der Wasserschutzpolizei. "Ein Einsatzszenario ist zum Beispiel, dass die Elbe am 7.7. zur Veranstaltung in der Elbphilharmonie gesperrt sein wird. Das wird eine Vollsperrung sein. Das heißt die durchgehende Schifffahrt darf komplett da nicht durchfahren. Diese Sperrung aufrecht zu erhalten und zu sichern, das ist unsere Aufgabe." Auch auf Aktionen von Gegnern des Gipfels bereite man sich vor, so Nachbar. Beim Gipfel in Heiligendamm 2007 habe man beobachtet, dass es nicht nur auf die schiere Anzahl etwa an Schlauchbooten ankäme, sondern auch auf deren Zusammenwirken. Damals festgestellte Mängel habe man abgestellt. Neben den rein absichernden Aufgaben kommen auf die Beamten während des Gipfels auch andere Funktionen zu, erklärt Andre Lehmann von der Wasserschutzpolizei. "Mögliches Szenario ist halt auch, dass Staatsgäste im Bereich der Elbe oder der Alster spazieren gehen, dort auch vielleicht ins Wasser fallen. Und es würde natürlich kein gutes Bild machen, wenn diese Person nicht aus dem Wasser so schnell wie möglich kommt. Da sind wir natürlich für da, und dementsprechend gut aufgestellt." Die Wasserschutzpolizei Hamburg ist nicht nur auf den schiffbaren Wasserflächen Hamburgs, sondern auch auf allen Landflächen im Hafen, auf Teilen des Küstenmeeres und auf der Elbe von ihrer Mündung bis zur Schleuse Geesthacht zuständig.