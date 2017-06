Tausende Polizisten bereiten sich auf G20-Gipfel in Hamburg vor

Schon seit Wochen bereitet sich die Polizei in Hamburg auf den G20-Gipfel vor, der am 7. und 8. Juli in der Hansestadt über die Bühne geht. Mehrere Tausend Beamte werden zum Einsatz kommen, auch auf dem Wasser. Im Hamburger Hafen und auf der Elbe stehen die maritimen Einheiten bereit. Angesichts der vielen hochrangigen Staats- und Regierungschefs, die kommen werden, gilt für den Gipfel die Sicherheitsstufe 1. Natürlich dürfe in der Stadt demonstriert werden, sagte G20-Einsatzleiter Hartmut Dudde. Allerdings müsse es friedlich bleiben: "Also wir werden zur Einsatzzeit über die ganze Zeit es so machen, wie wir es in Hamburg immer machen. Jeder, der hier friedlich demonstriert und sein Anliegen auf die Straße bringt - das werden gerade die großen bürgerlichen Demonstrationen sein -, der wird Polizei gar nicht, also oder sagen wir mal, nur sehr gering wahrnehmen. Für den Fall, dass es Versammlungen gibt, die per se über Vermummung, Straftaten gegen uns oder andere Sachen, wo daraus Straftaten begangen werden, werden wir das machen, was wir immer tun - dazu sind wir aber auch nach 163 verpflichtet, wir werden die Täter festnehmen; also da werden wir nicht zulassen, wie immer, dürfen wir ja auch gar nicht. Also der Alltag verändert sich in Hamburg da nicht." Laut Polizei sind im Umfeld des Gipfels knapp 30 Demonstrationen angemeldet, etwa fünf davon schätze man als potenziell problematisch ein. Durch eine allgemeine Verfügung gilt in der Zeit in einigen Bereichen der Innenstadt ein Demonstrationsverbot. Um Anschläge von Extremisten zu verhindern, werden auch Spezialeinheiten aus ganz Deutschland in der Hansestadt aushelfen. Der Hamburger Polizeipräsident Ralf-Martin Meyer: "Auch wenn wir keine konkreten Hinweise auf einen Terroranschlag in Hamburg beim G20 haben, müssen Sie ja damit rechnen, dass eine abstrakte Gefährdung sich jederzeit durch Hinweise konkretisieren kann, die plötzlich von irgendeinem Geheimdienst kommt, auf die man reagieren muss. Oder man hat doch einen Einzeltäter, der bisher nicht unter dem Schirm der Sicherheitsbehörden war, das ist ja möglich." Für die Polizei in Hamburg ist das Gipfeltreffen nach eigenen Angaben der größte Einsatz in der Geschichte der Behörde.