Der Morgen danach: Hamburg gezeichnet von Gewalt

Der G20-Gipfel in Hamburg geht in den zweiten und letzten Tag. Doch aus der Hansestadt gehen grässliche Bilder um die Welt. Es ist bereits die zweite Krawallnacht in Folge. Aber die Heftigkeit dieses Abends ist besonders. Über Stunden tobt der blanke Hass. Drei Stunden lang herrscht in der Schanze der Mob.



Gewaltexzesse beim G20-Gipfel

Immer wieder brennen Barrikaden, Autonome zerschlagen Fensterscheiben mit schweren Pflastersteinen, brechen in einen Drogeriemarkt und eine Filiale eines Supermarkts ein. Sie plündern den Laden, tragen alles raus, zerfetzen das Mobiliar, um es unter dem Jubel Schaulustiger auf der Straße ins Feuer zu werfen.

Polizisten sperren die Straße Schulterblatt ab, Hundertschaft um Hundertschaft marschiert hinein. Und auch etliche Spezialkräfte.

Stundenlang kreisen Hubschrauber mit Suchscheinwerfern über dem Viertel. Gut drei Stunden lang räumt die Polizei nach den Gewaltexzessen auf.