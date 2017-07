Brand in Hamburger Porschezentrum - Polizei prüft G20-Zusammenhang

Vor dem G20-Gipfel ist die Nacht zum Donnerstag in Hamburg weitgehend friedlich verlaufen. Nur im Umfeld zweier größerer Demonstrationen habe es vereinzelt Flaschenwürfe gegen Polizisten gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Sechs Menschen seien vorläufig festgenommen worden. Tausende Menschen hatten am Mittwochabend gegen den Gipfel demonstriert. An diesem Donnerstag richte sich die Aufmerksamkeit der Beamten unter anderem auf die Demonstration der linksautonomen Szene unter dem Motto "G20 - Welcome to Hell", sagte der Sprecher. Sie war für den Nachmittag geplant. Der Veranstalter erwartete dazu rund 10.000 Teilnehmer. Politisch stehen Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit US-Präsident Donald Trump und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan an. Die Ereignisse des Tages im stern-Liveblog: