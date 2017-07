Das Schanzenviertel ist geräumt - Krawalle verlagern sich

Erneute Eskalation der Gewalt bei G20-Demonstrationen in Hamburg. Im Schanzenviertel haben sich Tausende Autonome verbarrikadiert. Supermärkte wurden geplündert, Pflastersteine aus der Straße gerissen, Barrikaden in Brand gesteckt. Die Polizei versucht, die Lage mit massiver Härte in den Griff zu bekommen. In der Elbphilharmonie gab es zuvor ein Konzert und ein festliches Abendessen für die Staats- und Regierungschefs des G20-Gipfels.

Putin und Trump treffen beim G20-Gipfel zum ersten Mal aufeinander

Unterdessen haben US-Präsident Donald Trump und der russische Staatschef Wladimir Putin ihr erstes lange erwartetes persönliches Gespräch geführt. Die beiden setzten sich mit einigen wenigen Begleitern am Freitag beim G20-Gipfeltreffen in Hamburg zusammen. Putin sagte, er wolle die drängendsten bilateralen und internationalen Fragen besprechen und hoffe "auf positive Ergebnisse". Trump sagte, er hoffe, "dass positive Dinge geschehen". Putin und Trump wollten die Ankündigung offenbar in die Tat umzusetzen und vereinbarten anschließend eine Waffenruhe für den Südwesten Syriens.