Demo-Veranstalter: "Es wird heute noch richtig knallen"

Der G20-Gipfel in Hamburg geht in den zweiten und letzten Tag. Doch aus der Hansestadt gehen grässliche Bilder um die Welt. Es ist bereits die zweite Krawallnacht in Folge. Aber die Heftigkeit dieses Abends ist besonders. Über Stunden tobte der blanke Hass. Drei Stunden lang herrschte in der Schanze der Mob.



Weitere Demos gegen G20



Am Samstag stehen zwei weitere große Demos gegen den G20-Gipfel an. Und die Polizei in Hamburg blickt nach eigenen Angaben mit einer "gewissen Sorge" darauf, insbesondere auf die Demonstration "Grenzenlose Solidarität statt G20". "Dort organisieren Linksextreme mit", sagte Polizeisprecher Timo Zill. "Wir erwarten von den Veranstaltern, dass sie sich endlich von Gewalt distanzieren. Dass es aufhört mit dieser Vermummung, dass es aufhört mit diesen Gewaltorgien." Die Polizei werde auch am Samstag mit einem Großaufgebot vor Ort sein.