Donald Trump lobt sich in erster G20-Arbeitssitzung selbst

Nach den Zusammenstößen zwischen G20-Gegnern und der Polizei in der Nacht zum Freitag gehen die Krawalle am ersten Gipfeltag direkt weiter. An der Elbchaussee brannten am Morgen mehrere Fahrzeuge, vor einer Polizeiwache in Altona wurden Streifenwagen angezündet. Über dem Westen Hamburgs waren dichte Rauchschwaden zu sehen. Wenig später entspannte sich die Lage laut Polizei etwas.



G20: Rund 160 Beamte in Hamburg verletzt

Im Rahmen der eskalierten Demonstration am Donnerstagabend sind nach Angaben der Polizei 160 Beamte verletzt worden. 45 Menschen seien festgenommen und 12 in Gewahrsam genommen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen. Am Freitag startete dann auch das tatsächliche, politische Programm des G20-Gipfels.