Gerangel nach Erdogan-PK - "Welt"-Journalist fragt nach Deniz Yücel

Der G20-Gipfel in Hamburg geht langsam zu Ende. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich in ihrer Abschlusspressekonferenz zufrieden mit den Ergebnissen gezeigt. Doch statt politischer Botschaften gehen aus der Hansestadt vor allem grässliche Bilder um die Welt. Die Heftigkeit der zweiten Krawallnacht in Folge war beispiellos. Drei Stunden lang herrschte in der Schanze der Mob.



Weitere Demos gegen G20



Heute standen zwei weitere große Demos gegen den G20-Gipfel an. Die Polizei in Hamburg blickte nach eigenen Angaben mit einer "gewissen Sorge" darauf, insbesondere auf die Demonstration "Grenzenlose Solidarität statt G20". Bis auf ein paar kleinere Auseinandersetzungen blieb aber bislang alles friedlich. Doch es gibt die Befürchtung, dass die kommende Nacht noch schlimmere Gewaltexzesse bringen wird als die vorangegangene.