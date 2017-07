Nach erneuten Krawallen: In Hamburg kehrt langsam Ruhe ein

Nach den neuerlichen Krawallen in der Nacht hat sich die Lage in Hamburg nach Angaben der Polizei insgesamt leicht beruhigt. Im Schanzenviertel mussten Einsatzkräfte in den frühen Morgenstunden allerdings weiter gegen einige Randalierer vorgehen. Am Morgen holte die Feuerwehr demnach zwei Menschen von einem Kran, an dem sie zuvor ein Transparent "mit Bezug" auf den G20-Gipfel angebracht hatten.