Scholz verteidigt Auswahl Hamburgs und fordert "sehr schwere Strafen" für Randalierer

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigt in seinem Abschlussstatement einen weiteren Klimagipfel für den 12. Dezember an. Dabei sollen weitere Maßnahmen zum Klimaschutz beschlossen werden. In Hamburg sei es gelungen, in Fragen des Klimaschutzes und des Welthandels "das unverzichtbare Gleichgewicht zu wahren und einen Rückschritt zu vermeiden", so der Präsident. Die Teilnehmer des G20-Gipfels hielten in ihrer Abschlusserklärung die abweichende Position der USA mit Blick auf das Pariser Klimaabkommen ausdrücklich fest. Die übrigen 19 Partner erklärten das Abkommen für "unumkehrbar".