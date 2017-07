Polizei fordert Verstärkung aus anderen Bundesländern an

Nach den Zusammenstößen zwischen G20-Gegnern und der Polizei in der Nacht zum Freitag gehen die Krawalle am ersten Gipfeltag direkt weiter. An der Elbchaussee brannten am Morgen mehrere Fahrzeuge, vor einer Polizeiwache in Altona wurden Streifenwagen angezündet. Über dem Westen Hamburgs waren dichte Rauchschwaden zu sehen. Wenig später entspannte sich die Lage laut Polizei etwas.



Im Rahmen der eskalierten Demonstration am Donnerstagabend sind nach Angaben der Polizei 111 Beamte verletzt worden. 29 Menschen seien festgenommen und 15 in Gewahrsam genommen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen. Es sei zu zahlreichen Sachbeschädigungen unter anderem an geparkten Autos, Geschäften und am Amtsgericht Altona gekommen.

Polizei stoppt Demo, Lage eskaliert

Etwa 1000 Vermummte hatten sich nach Angaben der Polizei unter die rund 12.000, überwiegend friedlichen Demonstranten gemischt. Die Beamten stoppten den Zug kurz nach dem Start und setzten Pfefferspray sowie Wasserwerfer ein. Aus den Reihen der Demonstranten flogen Flaschen, Feuerwerk wurde gezündet. Die Menge wurde auseinandergetrieben. An vielen Orten in der Innenstadt gab es anschließend Scharmützel, kleinere Barrikaden wurden errichtet und angezündet. Die Veranstalter warfen der Polizei ein unverhältnismäßiges Vorgehen vor. Auch das globalisierungskritische Netzwerk Attac verurteilte die Polizei-Strategie.



Ein Polizeisprecher sagte: "Eine Vermummung in einem Aufzug ist ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz und wird von uns nicht geduldet." Man habe versucht, den "Schwarzen Block" der Linksautonomen von den friedlichen Demonstranten zu trennen - dann hätte die Kundgebung fortgesetzt werden können. Dies sei aber nicht gelungen.