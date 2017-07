Pressekonferenz live: Die Bilanz der Polizei

Am Freitag habe man beobachtet, dass sich die Demonstranten in der Schanze versammeln, was in den letzten Jahren nicht mehr vorgekommen sei, sagt Dudde. "Es war eine sehr unübersichtliche Situation". Die Demonstranten hätten Steinhaufen vor sich aufgetürmt. Auf den Dächern hätten diese Einsatzkräfte mit Zwillen bewaffnete Personen bemerkt. Man wollte die Polizei nicht in diese "Falle" gehen lassen. Deshalb habe man sich für den Einsatz des SEK entschieden.