Tausende Demonstranten wollen Elbphilharmonie blockieren - Gewalt eskaliert

Erneute Eskalation der Gewalt bei G20-Demonstrationen in Hamburg. Unweit der Elbphilharmonie kommt es zu Zusammenstöße zwischen gewalttätigen Linksautonomen und der Polizei. Rund 200 Vermummte sind unter den Demonstranten, die offenbar näher an das Konzerthaus herankommen wollen. Am Hotel Empire Riverside im Stadtteil St. Pauli wurden Scheiben eingeworfen. In der Elbphilharmonie soll am Abend ein Konzert für die Staats- und Regierungschefs des G20-Gipfels stattfinden.

Putin und Trump treffen beim G20-Gipfel zum ersten Mal aufeinander

Unterdessen haben US-Präsident Donald Trump und der russische Staatschef Wladimir Putin ihr erstes lange erwartetes persönliches Gespräch geführt. Die beiden setzten sich mit einigen wenigen Begleitern am Freitag beim G20-Gipfeltreffen in Hamburg zusammen. Putin sagte, er wolle die drängendsten bilateralen und internationalen Fragen besprechen und hoffe "auf positive Ergebnisse". Trump sagte, er hoffe, "dass positive Dinge geschehen".