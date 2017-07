... und an der Reeperbahn spielen Polizisten und Protestler Tic Tac Toe

Nach Tagen des Hasses kehrt langsam die große Müdigkeit auf Hamburgs Straßen ein. Auf St. Pauli tanzen ein paar Hundert Demonstranten hinter Wagen her, aus denen laut Elektro dröhnt. Am Schulterblatt, vor wenigen Stunden noch Schauplatz übelster Ausschreitungen, steht die Menge herum, trinkt Bier und lässt die Tage des Zorns Revue passieren. Nur ab und zu geraten Polizei und Anwesende aneinander. Mit der Erschöpfung zieht auch die Entspannung ein und dann kommt es zu entzückenden Szenen wie diesen: Polizisten in Kampfuniform spielen Tic Tac Toe mit G20-Gegnern bei den Tanzenden Türmen an der Reeperbahn.





Kreideschlacht zwischen Polizei und Protestlern

An einer anderen Ecke der Stadt, der Ort ist nicht genau zu erkennen, liefern sich Polizisten und Protestler eine Kreide-Schlacht. Anwesende und Polizisten unterhalten sich mit Straßenbotschaften miteinander. Die Sätze sind vielleicht leicht garstig formuliert, aber was soll's? Sie schreiben immerhin nur miteinander und eine ermattete Stadt fragt sich: Warum nicht gleich so?