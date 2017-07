Nach wenigen Metern gestoppt: "Welcome to Hell"-Demo startet in Hamburg

Tausende Menschen haben am Donnerstag in Hamburg gegen den G20-Gipfel protestiert. Unter dem Motto "Welcome to Hell" versammelten sich etwa 4500 Menschen zu einer Kundgebung auf dem Fischmarkt. Anschließend setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung, begleitet von einem massiven Polizeiaufgebot. Zu Beginn der Demonstration fuhren Wasserwerfer auf. Rund um den Fischmarkt waren Cafes und Restaurant aus Angst vor Ausschreitungen geschlossen, einige Läden waren mit Brettern vernagelt. Die Demonstranten richten ihre Wut gegen die Politik der führenden Industrieländer. Die sorge in vielen Ländern der Welt für höllische Verhältnisse, für Bürgerkriege und soziale Probleme, so einer der Organisatoren Ende Juni. Die Demo gilt als erster Test für das Sicherheitskonzept der Polizei, die aus dem gesamten Bundesgebiet zusammengezogen wurde. Zu dem Gipfel am Freitag und Samstag werden etwa Einhunderttausend Demonstranten erwartet, von denen die Polizei mehrere Tausend als gewaltbereit einstuft.