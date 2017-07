Die Nacht im Schanzenviertel: Der Gipfel endet, die Krawalle nicht

Die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten hatten Hamburg schon längst verlassen, als in der Hansestadt zu neuen Zusammenstößen zwischen der Polizei und Jugendlichen kam. Auslöser des Einsatzes im Schanzenviertel war nach Angaben der Polizei, dass Flaschen und Steine auf die Einsatzkräfte geworfen worden seien. Später rückte die Polizei mit Wasserwerfern zum Autonomen-Zentrum Rote Flora vor, wo bis dahin eine große Menschenmenge friedlich vor den Cafes und Restaurants gesessen hatte. Die Menschen flüchteten an die Straßenränder und in die Seitenstraßen. Einige warfen Flaschen auf die Polizisten und zündeten Böller. Es entwickelte sich ein Katz- und Mausspiel zwischen Polizei und Jugendlichen, das sich über verschiedene Straßen erstreckte. An einigen Orten brannten erneut Barrikaden. Die Polizei setzte auch Tränengas und Pfefferspray ein. Nach Polizeiangaben wurden zudem brennende und demolierte Autos gemeldet. Mehrere Einsatzkräfte wurden verletzt. Es gab Festnahmen. Seit Beginn der Proteste gegen den G20-Gipfel sind einem Polizeisprecher zufolge 144 Personen festgenommen worden. Am Samstag blieb ein Protestzug mit Zehntausenden Teilnehmern weitgehend friedlich.