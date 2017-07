G20 in Hamburg - Eindrücke einer Stadt im Ausnahmezustand

Hamburg ist in diesen Tagen nicht wieder zu erkennen. Die Hansestadt, die so gerne als "Tor zur Welt" bezeichnet wird, zeigt sich so zugeknöpft und aufgewühlt wie selten zuvor. Die Sicherheitsmaßnahmen für und der Widerstand gegen den G20-Gipfel sorgen in ihrer Kombination nicht nur für eine explosive Gemengelage, sie verändern auch das Bild der Metropole in den Straßen, auf dem Wasser und am Himmel.

Während die Mächtigen der Welt in diesen Stunden nach und nach eintrudeln, treffen Bewohner und Sicherheitskräfte die nötigen Vorbereitungen. Was in den nächsten Tagen auf die Stadt zukommt, können auch Sicherheitsexperten kaum einschätzen. Also verrammeln Ladenbesitzer ihre Türen und Fenster, während das monotone Dröhnen der Hubschrauber zum Soundtrack des Ausnahmezustandes wird. Straßen sind abgesperrt und zugestellt mit Wasserwerfern und Einsatzwagen der Polizei, kreativer Protest der Gipfel-Gegner ist an jeder Ecke zu sehen.



G20 in Hamburg: Eine Stadt rüstet sich für den Ernstfall

Gleichzeitig hat sich die Angst vor einer drohenden Eskalation der Situation wie eine Dunstglocke über die Stadt gelegt. Die Bilder in unserer Fotostrecke erzählen die vielen kleinen Geschichten einer Stadt, die sich für den kaum kalkulierbaren Ernstfall rüstet.