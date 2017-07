Beethoven am Abend – die Mächtigen treffen sich zum Konzert in der Elphi. Grund genug für viele Protestler bereits am Nachmittag am Hafen mobil zu machen. An den Landungsbrücken brennt ein Auto. Am Baumwall rennen Demonstranten davon, Hundertschaften rücken gegen sie vor. Mitunter auch brutal. Der G20-Stadt steht eine zweite, aufreibende Nacht bevor.