Ich hab den Größten... G20-Wagen

Die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten nahmen alle den selben Weg zum Hamburger Messegelände. Aber ihre Kolonnen sind durchaus unterschiedlich und sie sagen viel aus über Sicherheitsbedürfnis aber auch Eitelkeit der jeweiligen Insassen: Angela Merkel kommt als Erste. Die Kanzlerin fährt ohne viel Schnickschnack im Audi A8. Der türkische Präsident Erdogan fährt am dicksten auf: Eigener Stretch-Benz mit Doppelstander, martialische Leibwächter in offenen Fahrzeugtüren, Gefolge aus Wasserwerfern und Räumpanzern. Präsident Putin kommt ebenfalls im eigenen Stretch-Benz, aber ohne Panzerbegleitung. Chinas Präsident Xi fährt mit Deutschem Kennzeichen, aber ebenfalls S-Klasse. Ganz zuletzt kommt Trump – mit seiner „Beast“ genannten 6-Tonnen-Cadillac-Limousine. Auch seine Begleittruppe ist in eigens eingeflogenen Chevy Suburban unterwegs. Am auffälligsten bei ihm aber: Vier Hubschrauber kreisen über der Kolonne und kommen sich dabei selbst in die Quere.