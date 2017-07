Polizei spricht von "neuer Dimension" der Gewalt

HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON Timo Zill, Sprecher Polizei Hamburg: "Gestern Abend hat sich eine 1500-köpfige Personengruppe im Schanzenviertel zusammengerottet, hat Barrikaden aufgebaut. Das ist ja ein in Hamburg nicht ganz unbekanntes Szenario. Allerdings, die Art und Weise der Gewalt und der Aggression gegen die Polizei hat eine neue Dimension erreicht. Die Polizeibeamten sind mit Stahlkugeln beschossen worden. Es gab Erkenntnisse, dass man auf Dächern Gehwegplatten ablegt, dass man Molotowcocktails vorbereitet. Wir mussten davon ausgehen, dass man von diesen Dächern aus die Polizisten mit diesen Gehwegplatten und Molotowcocktails bewerfen will. Das heißt, wir hatten dann auch eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben der Polizeibeamten. SCHNITT. Wir waren darauf eingestellt, dass wir militante Linksautonome hier in Hamburg haben werden, auch in großer vierstelliger Anzahl. Darauf waren wir eingestellt. Dass diese Autonomen dann versuchen, den G20-Gipfel, die Institution hier anzugreifen. Darauf waren wir eingestellt. Das, was wir aber gestern erlebt haben, war eine völlige Abkopplung. Es ging nicht um politische Botschaften. Wir haben hier einen gewalttätigen, straffälligen Mob gehabt, der in die Stadtteile gegangen ist und wahllos durch die Straßen gezogen ist. Auch Autos zertrümmert hat, angezündet hat. Das ist natürlich für die Polizei sehr sehr schwer in den Griff zu bekommen."