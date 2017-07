18.000 raven friedlich gegen gegen Trump und Co.

Ihr griffiges Demo-Motto 'Lieber tanz ich als G20' setzten einige, wenn auch nicht alle der Gipfelgegner auf Hamburgs Straßen in die Tat um. Mit ihrer Protestaktion wollten sie am Mittwoch zeigen, dass sie das Treffen der Staats- und Regierungschefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer in seiner aktuellen Form ablehnen, so wie die globale Politik der Staatenlenker. O-Ton: "Es gibt tausend gute Gründe auf jeden Fall, gegen den Gipfel als solchen. Also eigentlich stört mich irgendwie, dass Geld alles regiert und alles definiert irgendwie, dass halt darüber auch definiert wird, wer an diesen Gesprächen teilnehmen darf." Auch die Strategie der Polizei stieß auf Kritik. O-Ton: "Ich finde es halt nicht geil, wie die Bullen die normalen Leute behandeln. Wie zum Beispiel gestern, die Wasserwerfer, war komplett unnötig, friedliche Stimmung." Friedlich blieb die Stimmung auch bei der Tanz-Demo, bei der laut Veranstaltern rund 18.000 Menschen mitmachten. Die Polizei sprach von etwa 7.500 Teilnehmern. Dass die Sicherheitsvorkehrungen in der Hansestadt extrem hoch sind, ist derzeit unschwer zu erkennen. Zum Messegelände, auf dem der zweitägige Gipfel ab Freitag stattfindet, hatten am Vortag nur angemeldete Teilnehmer Zugang. Einsatzkräfte und Polizeifahrzeuge prägten das Bild in Teilen der Innenstadt. Rund 20.000 Polizisten sollen das Treffen an der Elbe schützen. Die Sicherheitsbehörden rechnen mit zahlreichen gewaltbereiten Demonstranten. US-Präsident Donald Trump kommt voraussichtlich am Donnerstagnachmittag an und trifft sich anschließend mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ebenfalls am Nachmittag ist eine Protestveranstaltung von G20-Gegnern geplant, unter dem Motto "Welcome to Hell".