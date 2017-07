G20-Protest: In Hamburg sind die Zombies los

Wenige Tagen vor dem Beginn des G20-Gipfel konnten Passanten in Hamburg eine denkwürdige Kunstperformance beobachten. Mehrere hundert verkrustete Gestalten bewegten sich durch die Straßen - ein Sinnbild für eine Gesellschaft, in der die Menschen vor den großen Problemen der Welt kapitulieren und nur noch für das eigene Vorankommen kämpfen, so die Organisatoren. Doch dann passiert etwas. Nach und nach befreien sich die grauen Gestalten von ihrer Kruste und verwandeln sich wieder in lebendige Menschen. Catalina Lopez, Mitorganisatorin der Kunstaktion. O-TON CATALINA LOPEZ, MITORGANISATORIN DES EVENTS: "Das Ziel unserer heutigen Performance ist es, die Menschen in den Herzen zu bewegen, ihnen die Motivation zu geben, sich wider politisch zu engagieren. Wir wollen Bilder schaffen, weil wir an die Kraft der Bilder glauben. Und wir wollen Bilder schaffen, die für jeden verständlich sind. Und damit die Leute zu motivieren, mitzumachen, sich aus dieser verkrusteten Schale zu befreien und Teil des politischen Prozesses zu werden." Bei vielen Zuschauen hinterließ die Aktion einen starken Eindruck. O-TON REINHARD FITSCH, PASSANTIN: "Ich finde, das ist unglaublich eindrucksvoll und geglückt, was diese tausend Schauspieler schaffen, oder?" O-TON FRANZISKA, PASSANTIN: "Ich bin sehr froh, dass es eine Performance gibt, die sich jenseits von dieser Krawallangst abspielt und was zeigt, was sehr wichtig und gewichtig ist. Ich bin sehr froh, dass das hier stattfindet." Die Aktion wurde organisiert von einem Hamburger Kollektiv. Nach eigenen Angaben soll die Performance die Menschen aufrütteln, wieder füreinander einzutreten, die Lösung der Probleme nicht den Politikern zu überlassen und sich sozial verantwortlich zu verhalten. Denn am Ende rette uns nicht unser Kontostand, sondern jemand, der uns die Hand reicht.