Kleinere Scharmützel: Polizei setzt Wasserwerfer gegen Demonstranten ein

Auch Wasserwerfer kommen am späten Dienstagabend zum Einsatz, als die Hamburger Polizei im Stadtteil St. Pauli gegen G20-Kritiker vorgeht. Hunderte Menschen protestierten bei unterschiedlichen Aktionen gegen den anstehenden Gipfel in der Elbmetropole. Unmut unter den Demonstranten hatte zuletzt die Debatte um die Zulässigkeit von Protestcamps erzeugt. Am Sonntag hatte die Polizei das Camp im Elbpark Entenwerder geräumt, obwohl das Hamburger Verwaltungsgericht zuvor eine ausgesprochene Untersagung außer Kraft gesetzt hatte. Gipfelgegner errichteten daraufhin spontan neue Camps. Im Umfeld des Treffens der Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer am Freitag und Samstag werden nach Angaben aus Sicherheitskreisen bis zu 10.000 gewaltbereite Demonstranten erwartet. Nahezu 20.000 Polizisten sollen den Gipfel schützen.