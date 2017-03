"Deutschland muss sich benehmen lernen"

Türkeis Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat Deutschland am Freitag, einen Tag nach dem geplatzten Auftritt des türkischen Justizministers in Baden-Württemberg, Doppelmoral vorgeworfen. "Deutschlands Haltung hat nichts mit Demokratie, Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu tun. Ein Land, das versucht hat, sich in innenpolitische Angelegenheiten vieler Länder einzumischen, verhindert nun Veranstaltungen. Das zeigt, wie Deutschland und der Westen mit zweierlei Mass messen." "Wenn Deutschland die Beziehungen zur Türkei aufrechterhalten will, muss es lernen, sich zu benehmen." Das sei die Botschaft der Türkei an Deutschland, betonte er. Die Stadt Gaggenau hatte am Donnerstag kurz vor Beginn eine geplante Veranstaltung mit dem türkischen Justizminister Bekir Bozdag untersagt. Die Stadtverwaltung machte Sicherheitsbedenken geltend.