Die Abstimmung in Großbritannien wird zur Hängepartie. Alle News im stern-Ticker:



+++7.02 Uhr: Mays Konservative verlieren absolute Mehrheit in Großbritannien +++

Die konservative Partei von Premierministerin Theresa May hat die absolute Mehrheit im britischen Parlament verloren. Die Tories hatten am Freitagmorgen rechnerisch keine Chance mehr, über die Hälfte der 650 Wahlkreise zu gewinnen.

+++ 5.54 Uhr: Schottische Regierungschefin Sturgeon: Haben Wahl gewonnen +++

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon sieht die Schottische Nationalpartei (SNP) trotz starker Verluste als Siegerin der Parlamentswahl in Großbritannien. Für die britische Premierministerin Theresa May sei das Ergebnis dagegen ein Desaster, sagte Sturgeon der BBC nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Stimmen.

Die SNP kommt Hochrechnungen zufolge nur noch auf 32 bis 37 Sitze. Bei der vorangegangenen Wahl im Jahr 2015 hatte die SNP noch 56 von 59 möglichen Sitzen in Schottland geholt. Sturgeons Parteifreund und Amtsvorgänger Alex Salmond musste seinen Parlamentssitz an die Konservativen abgeben. Auch der Fraktionschef der Schottischen Nationalpartei (SNP) im britischen Parlament, Angus Robertson, verlor sein Mandat.

Sturgeon strebt ein zweites Referendum über Schottlands Unabhängigkeit an. Sie begründet dies mit dem EU-Austritt Großbritanniens, den eine Mehrheit der Schotten abgelehnt hat.

+++ 5.24 Uhr: Johnson wiedergewählt: Müssen Sorgen der Menschen anhören +++

Der britische Außenminister Boris Johnson ist in seinem Wahlkreis Uxbridge westlich von London wiedergewählt worden. Angesichts des ungewissen Wahlausgangs war ihm zum Jubeln aber nicht zumute. "Eines ist uns allen klar. Wir müssen unseren Wählern zuhören und ihre Sorgen anhören", sagte der konservative Politiker. Mit 23.716 Stimmen gewann Johnson seinen Wahlkreis weit weniger deutlich als bei der vorangegangenen Parlamentswahl im Jahr 2015.

+++ 5.04 Uhr: Ukip-Chef scheitert: Kein Parlamentssitz für Nuttall +++

Der Chef der EU-feindlichen UK Independence Party (Ukip), Paul Nuttall, wird nicht ins Parlament einziehen. Der 40-Jährige war bei der Parlamentswahl im Wahlkreis Boston und Skegness angetreten, wurde aber nur Dritter. Der konservative Abgeordnete Matt Warman vertritt weiterhin den Wahlkreis im ostenglischen Lincolnshire.

Ukip konnte auch seinen einzigen früheren Sitz nicht wieder gewinnen. Der Ukip-Abgeordnete Douglas Carswell hatte im März sein Mandat aufgegeben. Der Ukip-Kandidat in seinem ehemaligen Wahlkreis Clacton unterlag den Kandidaten der Konservativen und von Labour.

+++ 5.04 Uhr: Oppositionsführer Corbyn fordert May zum Rücktritt auf +++

Oppositionsführer Jeremy Corbyn hat die britische Premierministerin Theresa May angesichts der Verluste ihrer Partei bei der Parlamentswahl zum Rücktritt aufgerufen. May habe Parlamentssitze, "Unterstützung und Vertrauen verloren", sagte der Labour-Chef am frühen Morgen. Die konservative Regierungschefin müsse abtreten und Platz machen für eine "wirklich repräsentative Regierung", fügte Corbyn hinzu, der im Wahlkreis Islington North sein Parlamentsmandat verteidigte.





+++ 4.44 Uhr: Theresa May: Land braucht Phase der Stabilität +++

Die britische Premierministerin Theresa May hat sich zurückhaltend zu den ersten Ergebnissen der Parlamentswahl geäußert. Das Land brauche nun eine Phase der Stabilität, sagte sie mit zitternder Stimme nach der Verkündung des Wahlergebnisses in ihrem Wahlkreis Maidenhead. Die konservative Partei werde voraussichtlich als stärkste Kraft aus der Wahl hervorgehen. "Es obliegt uns, für diese Stabilität zu sorgen", sagte May.

+++3.39 Uhr: Es bleibt knapp – Hochrechnungen mit unterschiedlichem Ergebnis +++

Die konservative Partei von Theresa May erreicht Hochrechnungen zufolge in der britischen Parlamentswahl ein Ergebnis um die absolute Mehrheit. Rechnungen im Auftrag der Nachrichtenagentur PA sahen die Tories nach der Auszählung der ersten 100 von 650 Wahlkreisen bei 330 Sitzen. Damit wäre ihre Regierungsmehrheit geschrumpft, die Konservativen könnten aber ohne Partner an der Macht bleiben. Die BBC sah die Tories dagegen bei 322 Sitzen, das würde nicht für eine absolute Mehrheit reichen.

+++ 1.18 Uhr: Lineker spottet über May +++

Süffisant kommentiert der ehemalige englische Fußball-Nationalspieler Gary Lineker auf Twitter die Prognose zur britischen Unterhaus-Wahl: "Ich glaube, Theresa May hat das Eigentor der Saison gewonnen."

I think Theresa May has won own goal of the season. — Gary Lineker (@GaryLineker) 8. Juni 2017





++ 0.25 Uhr: Erster britischer Wahlkreis ausgezählt - Newcastle macht das Rennen +++

Newcastle schlägt Sunderland: Das klingt wie eine Fußball-Meldung, es geht aber um die britische Parlamentswahl. Die beiden nordenglischen Städte liefern sich traditionell ein Rennen darum, als erster von 650 Wahlkreisen ein Ergebnis vorzulegen. In den vergangenen 25 Jahren hatte stets Sunderland gewonnen. Diesmal lieferte Newcastle ein paar Minuten vor dem Erzrivalen und nur eine Stunde, nachdem die Wahllokale geschlossen hatten - Sportstudenten rannten mit den Wahlurnen zur Auszählung. Dass Labour-Kandidatin Chi Onwurah gewann, war dagegen keine Überraschung.