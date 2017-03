Im Beisein von mehreren hundert Gästen ist Bundespräsident Joachim Gauck am Freitag mit einem Großen Zapfenstreich aus seinem Amt verabschiedet worden. Der Große Zapfenstreich ist das höchste militärische Zeremoniell der Bundeswehr, mit dem etwa Bundespräsidenten, Bundeskanzler und Bundesverteidigungsminister verabschiedet werden. Die Geehrten dürfen sich Musikstücke auswählen, die dann im Rahmen des Zeremoniells von den Musikern des Heeresmusikkorps vorgetragen wird. Bundespräsident Gauck wünschte `Über sieben Brücken musst Du gehen´, von der DDR-Band Karat. Die Amtszeit von Gauck endet am Samstag. Dann übergibt er die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger Frank-Walter Steinmeier.