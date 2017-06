Hofreiter attackiert Trump und Große Koalition

Der Kohleausstieg gehört zu den wichtigen Themen auf dem Grünen-Parteitag in Berlin. An diesem Wochenende wollen die Delegierten ihr Programm für die Bundestagswahl beschließen. Der Bundesvorstand hat einen Entwurf vorgelegt, der die sozial-ökologische Modernisierung der Wirtschaft in den Mittelpunkt stellt. Der Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter pochte am Samstag auf die unbedingte Einhaltung der Klimaschutzziele und kritisierte die Entscheidung des US-Präsidenten Donald Trump, aus dem Pariser-Klimaabkommen auszusteigen. "Das ist nicht nur ein Affront gegen einen internationalen Vertrag, einen der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Vertrag, den wir die letzten Jahre abgeschlossen haben. Nein! Dieser Ausstieg von Trump ist ein Verbrechen an der Zukunft der gesamte Menschheit." Hofreiter griff auch die Klimapolitik der Bundesregierung scharf an. "Welches Land weltweit verbrennt am meisten Braunkohle von allen Ländern dieses Planeten? Welches Land ist das? Die Bundesrepublik Deutschland. Und wer hat dafür gesorgt? Gabriel bei der SPD und Merkel bei der CDU. Ja, ist das öko, wenn wir uns die Tatsachen anschauen? Nein, das ist das Gegenteil von öko, das ist die schlimmste Klimazerstörung, die man sich vorstellen kann, Braunkohle zu verbrennen." Die Grünen fordern, bis 2030 aus der Kohle auszusteigen und die 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke sofort abzuschalten. Er und seine Co-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt würden keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, in dem nicht die Regeln des Klimaschutzes festgelegt würden, kündigte Parteichef Cem Özdemir am Samstag an. Auch Hofreiter sagte, Regieren sei kein Selbstzweck, stellte aber gleichzeitig den Machtanspruch der Grünen klar. "Wir wollen regieren, nicht wegen den verdammten Dienstwägen, sondern wir wollen regieren, um die Welt zu verändern. Denn wie Claudia gesagt hat: Die Welt braucht es, verändert zu werden." Am Freitag hatte Özdemir die Grünen aufgerufen, Vorlieben für bestimmte Regierungskonstellationen zu vermeiden: "Wir können mit allen reden", erklärte er, ausgenommen die AfD. Ziel der Grünen sei es, drittstärkste Kraft im Bundestag zu werden. Zudem solle Regierungsverantwortung übernommen werden.