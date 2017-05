Hannelore Kraft tritt von allen Ämtern zurück

(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Hannelore Kraft übernimmt am Sonntag in Düsseldorf die Verantwortung für die Wahl-Niederlage und tritt von ihren Ämtern zurück: "Wir haben einen Wahlkampf geführt, in dem es fast ausschließlich um landespolitische Themen ging. Darum hatte ich auch Berlin gebeten, uns hier über Landepolitik entscheiden zu lassen. Und diese Entscheidung ist zu unseren Ungunsten sehr klar ausgefallen. Es macht mich traurig, dass viele ihren Landkreis nicht wieder gewonnen haben. Und ich muss sagen, dass die Entscheidungen, die getroffen worden sind, dafür übernehme ich persönlich die Verantwortung und deshalb werde ich mit sofortiger Wirkung von meinem Amt als Landesvorsitzende SPD und stellvertretende Bundesvorsitzende zurücktreten, damit die NRW-SPD eine Chance auf einen Neuanfang hat. Ich wünsche meiner Partei weiterhin alles Gute. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich bin fest überzeugt, wir haben in den letzten sieben Jahren das Land Schritt für Schritt nach vorne gebracht. Leider konnten wir es den Wählerinnen und Wählern nicht vermitteln. Herzlichen Dank an euch alle und Glück auf."