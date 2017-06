Empörung über Tweet von Ex-Innenminister - forderte er ein Ende der Gewaltenteilung?

"Die Justiz muss durch klare gesetzliche Regelungen an die kurze Leine genommen werden!" Das twitterte der frühere CSU-Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich Mitte der Woche nach dem Cottbusser Gerichtsurteil gegen einen 32-jährigen Asylbewerber aus Tschetschenien, der seine Frau aus Eifersucht mit 19 Messerstichen umgebracht, sie aus dem Fenster geworfen und ihr viermal die Kehle durchgeschnitten hat.

Der Richterspruch: 13 Jahre Haft wegen Totschlags, keine Verurteilung wegen Mordes. Laut Bericht der "Bild"-Zeitung begründete der Richter sein Urteil auch mit der Religion des Verurteilten, weswegen niedere Beweggründe als Mordmerkmal nicht in Betracht gekommen seien: "Nach hiesigen Wertvorstellungen sei Eifersucht zwar ein niederer Beweggrund. Aber zweifelhaft sei, ob der Angeklagte diesen Umstand auch erkannt habe." Er sei "seinem muslimischen Glauben verhaftet gewesen, den er auch sein leben lang gelebt" habe, zitiert das Blatt aus dem Urteil. Von einem "Skandal"-Urteil war anschließend die Rede, von "Religions-Rabatt".

Stellt Friedrich die Gewaltenteilung infrage?

Nun kann man das Urteil als angemessen für einen Rechtsstaat halten oder es als einen weiteren Beleg für eine lasche Justiz sehen. Hans-Peter Friedrich tut offenkundig Letzteres - und löste mit seinem Tweet einmal mehr Empörung aus. Zahlreiche User warfen dem CSU-Politiker vor, mit seiner Äußerung die Axt an die Gewaltenteilung in Deutschland anlegen zu wollen:

Die Justiz muss durch klare gesetzliche Regelungen an die kurze Leine genommen werden! Gleich ein Auftrag für die Koalitionsverhandlungen! https://t.co/1lVDZN7tXy — Hans-Peter Friedrich (@HPFriedrichCSU) 13. Juni 2017 Jawoll! Fick dich, Gewaltenteilung, Du Irrweg der Geschichte! — Joerg Heinrich (@Heinrichheute) 13. Juni 2017 Ihr Jura-Studium liegt augenscheinlich schon zu lange zurück, weshalb Sie hier solchen gefährlichen Nonsens absondern. #Gewaltenteilung — Fuchs mit Fernrohr (@FernrohrFuchs) 15. Juni 2017 Ist Ihnen mal in den Kopf gekommen, dass wir Gewaltenteilung haben, damit die Legislative eben NICHT der Judikative die Urteile vorschreibt? — DerZottel (@PhantomOfFuture) 15. Juni 2017 Jetzt haben Sie sich als Feind von Gewaltenteilung, Demokratie & Grundgesetz geoutet. Wir habens immer geahnt. Antidemokrat! CSU verbieten! — Ken Guru (@KenGuru_ANMR) 16. Juni 2017

Auch Ulrich Kelber, Parlamentarischer SPD-Staatssekretär im Bundesjustizministerium, biss am von Friedrich ausgeworfenen Köder an:

Ein ehemaliger Innenminister will die Justiz "an die kurze Leine" nehmen? Empfehle dringend erneuten Blick ins Grundgesetz https://t.co/B1PpMrsT4j — Ulrich Kelber (@UlrichKelber) 15. Juni 2017

Trotz des kleinen Aufschreis zeigt der Tweet jedoch vor allem eines: Dass 140 Zeichen gelegentlich nicht genug sind, um komplexe politische Forderungen zu formulieren - entweder weil sie missverständlich sein können oder weil User sie missverstehen wollen.

Forderung von Hans-Peter Friedrich ist legitim

Das musste auch Hans-Peter Friedrich einsehen, der weitere Tweets hinterherschickte und damit seine legitime Forderung präzisierte.



Sehnse mal: Sie sagen, der Richter hat einen Fehler gemacht. Ich sage, dass seine Entscheidungsspielräume zu weit sind und wir das ändern. — Hans-Peter Friedrich (@HPFriedrichCSU) 15. Juni 2017

Denn was hatte Friedrich eigentlich gefordert? Ihm scheinen die Gesetze, nach denen der Richter im Cottbusser Fall entschieden hat, nicht hart genug. Daher will er andere, klarere Gesetze, beschlossen von den Parlamenten - sein gutes Recht. Klar, über die Formulierung, die Justiz "an die kurze Leine" zu nehmen, kann und sollte man streiten. Friedrich jedoch vorzuwerfen, dass er die Gewaltenteilung abschaffen will, ist die falsche Schlussfolgerung.

Falsch ist aber auch der immer wiederkehrende Ruf nach härteren Gerichtsurteilen und einem Durchgreifen der Justiz von Politikern jedweder Couleur, denn: Die Richter in unserem Land müssen sich an die bestehenden Gesetze halten und die werden vom Volk beziehungsweise dessen Repräsentanten, also Politikern, gemacht. Über neue Gesetze zu diskutieren - und seien Mordmerkmale oder Ermessensspielräume - das gehört in einer Demokratie dazu. Nichts anderes hat Hans-Peter Friedrich in typisch bayrischer Stammtischmanier getan - auch wenn 140 Zeichen dafür oft nicht ausreichen.