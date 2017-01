Petry, Wagenknecht, Kauder und Co. treten an zum Wahlcheck 2017

Wie soll Deutschland vor dem Terror geschützt werden, wie geht es weiter in der Flüchtlingsfrage, was ist mit der sozialen Gerechtigkeit? Diese Fragen werden 2017 mit seinen drei Landtagswahlen und der Bundestagswahl bestimmen. zum Auftakt des Superwahljahres treffen Spitzenpolitiker von Union, SPD, Linken, Grünen, AfD und FDP in der ARD-Talkshow "Hart aber fair" aufeinander. Dabei könnte es hoch hergehen, denn Moderator Frank Plasberg hat eine streitbare Runde versammelt.

Über das Thema Thema "Sicherheit, Steuern, Rente - der Wahlcheck 2017" diskutieren Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU), SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann, die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt, Sahra Wagenknecht, Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, AfD-Bundeschefin Frauke Petry und der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner. Der stern kommentiert die Debatte live.