Wie es zum Bruch zwischen Kohl und seinen Söhnen kam

Die Szene ist eine traurige Posse. Walter Kohl klingelt an der Haustür des Bungalows seines Vaters in Oggersheim, der vor knapp einer Woche gestorben ist. Der älteste Sohn Helmut Kohls will mit der Witwe Maike Kohl-Richter über die Organisation der Trauerfeierlichkeiten reden. Kohls Enkel Johannes, 20, und Leila, 15, begleiten ihn. Doch niemand öffnet. Nach einer kleinen Weile kommen Polizisten und fordern den ältesten Sohn des verstorbenen Kanzlers auf, das Grundstück zu verlassen und einen neuen Termin mit Kohl-Richter zu vereinbaren.

Die Presse ist anwesend, jeder Schritt Walters wird genau protokolliert. Hinterher wird ein Anwalt Maike Kohl-Richters von einer Inszenierung sprechen, die seine Mandantin in ein schlechtes Licht rücken sollte. Walter Kohl habe einen Tag zuvor einen Telefontermin platzen lassen. Kohl widerspricht. Er sei am Handy gewesen, aber niemand habe angerufen. Deshalb habe er jetzt auf diesem Wege versucht, Kontakt zu Kohl-Richter zu bekommen. Dass die Presse anwesend sein würde, dürfte ihm aber bewusst gewesen sein.



Die Söhne von Helmut Kohl ringen mit ihrer Rolle

Wer welche Rolle in diesem Familien-Trauerspiel einnimmt, lässt sich nicht eindeutig sagen. Die Szene vor dem Bungalow in Oggersheim macht aber auf groteske Weise das gestörte Verhältnis der Kohl-Söhne zur zweiten Ehefrau des Altkanzlers - und zu ihrem Vater selbst - deutlich. Sie ist das jüngste Kapitel in einer Geschichte der Zerrüttung und Entfremdung der Kanzlerfamilie. Kohl hatte schon lange vor seinem Tod in der vergangenen Woche mit seinen Söhnen Walter und Peter gebrochen.

Wie konnte es zu der unwürdigen Szene an der Haustür des Bungalows kommen? Die Entwicklung der Zerrüttung, die sich auch öffentlich abspielte, lässt sich nachzeichnen. Walter und Peter Kohl ringen offensichtlich um ihre Rolle, die sie als Söhne eines der bedeutendsten Nachkriegspolitiker Europas spielen. Beide verfassten sehr persönliche Bücher über ihr Leben als Kanzlerkinder und über die Mutter. Es geht ihnen um die Deutungshoheit über ihr Leben. Und es geht um Maike Kohl-Richter, gegen deren Einfluss auf das Vermächtnis ihres Vaters sie kämpfen.



Ein Ausgangspunkt des Dramas war sicherlich der Suizid von Hannelore Kohl in der Nacht vom 4. auf den 5. Juli 2001. Die Frau der Altkanzlers litt damals schon seit Jahren unter einer Lichtallergie. Sie konnte das Haus am Tag nicht verlassen. Sie starb einsam durch eine Überdosis Schmerz- und Schlafmittel, während Kohl in Berlin seinen Geschäften als Polit-Rentner nachging.

Peter Kohl rechnete mit der Stiefmutter ab

Peter Kohl verarbeitete den Tod seiner Mutter, indem er ein Jahr später eine Biografie über sie ("Hannelore Kohl - Ihr Leben") veröffentlichte. Es war die Würdigung einer Frau, die bis zuletzt mit äußerster Disziplin an ihrer Rolle als Kanzlergattin festgehalten hatte. Weil sie es so wollte. Er stellte sie nicht als Opfer dar. Zehn Jahre später erschien eine Neuauflage. Im Vorwort rechnete Peter mit der neuen Frau an der Seite seines Vaters ab. Sie hätte dafür gesorgt, dass Helmut Kohl den Kontakt zu seiner Familie und alten Bekannten nach und nach abgebrochen habe. 2011 hätte er seinen Vater ein letztes Mal besucht, als Kohl-Richter nicht zu Hause gewesen sei - das war es dann. Zum zehnjährigen Gedenken an seine frühere Frau erschien Kohl nicht. Peter beschrieb die Nachfolgerin an der Seite sein Vaters als Menschen, der von Kohl besessen war. Angeblich sollen sie bereits seit den 90er Jahren ein Verhältnis gehabt haben.

Auch Walter schrieb 2011 ein Buch: Der Titel: "Leben oder gelebt werden". Darin sezierte er schonungslos das Leben im Hause Kohl, das von Kälte und Distanz geprägt gewesen sei. Er beschrieb den Vater als einen, für den die Familie im Grunde nur Teil der politischen Inszenierung war. Er bezog als "Sohn vom Kohl“ in der Schule Prügel, die Eltern schickten ihn in eine unmögliche Normalität ("Keine Extrawürste"), die für ihn Isolation bedeutete. Als 13-Jähriger eröffnete ihm die Polizei, dass er im Falle einer Entführung freigekauft würde - allerdings nur bis zu einer Höhe von fünf Millionen Mark Lösegeld. Er glaubte damals, die Summe sei mit den Eltern abgesprochen gewesen. Vom Tod seiner Mutter Hannelore erfuhr er durch die Büroleiterin seines Vaters.

Walter gestand ebenso eigene Fehler ein, die er später als Erwachsener gegenüber seinem Vater machte. Nach dem Suizid seiner Mutter dachte er sogar selbst daran, sein Leben zu beenden. Er schilderte, wie das Verhältnis zum Vater immer schwieriger wurde, bis es 2009 zum endgültigen Bruch kam. In dem Buch heißt es: Mein Vater "hat sich inzwischen vollständig von mir losgesagt. Auf meine direkte Frage: 'Willst du die Trennung?', antwortete er mir knapp mit 'Ja!' - damit waren für mich alle weiteren Interpretationsmöglichkeiten ausgeschlossen." 2011 telefonierten sie ein letztes Mal - von da an herrschte endgültig Funkstille.



Den Trauerfeiern werden die Söhne aber mit ihren Familien beiwohnen - der totale Eklat bleibt also aus. Nach stern-Informationen sind sie zu allen drei Trauerzeremonien für ihren Vater eingeladen. Die Einladung gilt für den europäischen Trauerakt in Straßburg, die Abschiedszeremonie im Dom von Speyer und die eigentliche Beisetzung von Helmut Kohl auf dem Friedhof in der Stadt am Oberrhein.

