Gericht spricht Kohl eine Million Euro Schadensersatz zu

Die Autoren Tilman Jens und Heribert Schwan waren am Donnerstag im Saal, als das Kölner Landgericht das Urteil verkündete. Im Prozess um eine Buchveröffentlichung erhält Alt-Kanzler Helmut Kohl Schadensersatz in Höhe von einer Million Euro. Das Buch "Vermächtnis: Die Kohl-Protokolle" von Schwan und Jens habe das Persönlichkeitsrecht des 87-Jährigen schwer verletzt, entschieden die Richter. Das strittige Buch war im Jahr 2014 im Heyne-Verlag erschienen. Darin stehen Zitate aus Gesprächen, die Kohl 2001 und 2002 mit Schwan geführt hatte, um dessen Memoiren zu schreiben. Bevor der vierte und letzte Band der Memoiren erscheinen konnte, zerstritten sich Kohl und Schwan. Daraufhin veröffentlichte Schwan das Buch gegen Kohls Willen. Kohl sah sich in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt und erreichte, dass das Buch in der vorliegenden Form nicht mehr ausgeliefert werden durfte. Kohl hatte fünf Millionen Euro Schadensersatz verlangt. Schwan zeigte sich von dem Urteil enttäuscht: "Also, mit einer Rekordsumme zu rechnen. Das ist schon ein dicker Hund. Rekordentschädigung vom Landgericht. Also, natürlich haben wir nach allem, was passiert ist, damit gerechnet, dass es eine Summe geben wird. Eine Rekordsumme finde ich da leicht übertrieben. Es ist existenzbedrohend für uns Autoren ist es gefährlich. Und ich kann nur sagen, ich hoffe auf die nächste Instanz." Auch der Anwalt von Helmut Kohl, Thomas Hermes, äußerte sich zum Urteilsspruch: "Es handelt sich immerhin um einen Betrag, wie er in Deutschland als immaterieller Schaden bisher nach meiner Kenntnis noch nicht festgesetzt wurde. Aber bei unserer Abwägung kommen wir dazu, dass es eigentlichen einen Betrag von fünf Millionen Euro rechtfertigen würde. Es ist also ein großer Schritt in die richtige Richtung. Wir werden mit dem Mandanten besprechen, ob wir Berufung gegen das Urteil einlegen." Die Anwälte der Autoren Schwan und Jens sowie des Verlags hatten schon vorher angekündigt, die Entscheidung anzufechten, falls Kohls Klage stattgegeben werden sollte.