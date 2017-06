Stationen eines bewegten und bewegenden Lebens

Helmut Kohl hat in seinen vielen, vielen Jahren seiner politischen Laufbahn für viele, viele Bilder gesorgt. Etwa als er 1984 in Verdun Hand in Hand mit François Mitterand die deutsch-französische Aussöhnung feierte. Oder als er, in Strickjacke zusammen mit Michael Gorbatschow die deutsche Einheit besiegelte. Als er kurz nach dem Mauerfall vor Tausenden von jubelnden Leipzigern sprach. Oder zu Beginn seiner Kanzlerschaft von einem zerknirschtem Vorgänger Helmut Schmidt beglückwünscht wurde.

Nun ist der ewige Kanzler tot. Er starb 16. Juni 2017 in seinem Zuhause in Ludwigshafen. Wir zeigen noch die besten Bilder und Stationen seines bewegten und bewegenden Lebens.