Walter Kohl: "Sie sehen einen Menschen, der sehr traurig ist"

Nach dem Tod von Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl hat sich sein Sohn Walter tief betroffen gezeigt. Am Wohnhaus des Altkanzlers in Oggersheim sagte der ältere von zwei Söhnen, er habe vom Tod seines Vaters um kurz nach 18 Uhr aus dem Radio erfahren. Erst nach Diskussionen mit der Polizei, die das Haus bewacht, habe man ihn eingelassen. O-TON WALTER KOHL, SOHN DES ALTKANZLERS: "Mein Vater hat ja allen Kontakt abgebrochen, zu vielen Menschen in seinem Umfeld, auch zu der ganzen alten Familie, angefangen von meinem Bruder und mir, vor allem Dingen auch zu den Enkeln, die sehr darunter gelitten haben, dass ihr Großvater für sie nicht erreichbar war. Insofern will ich mich zurzeit nicht äußern, ich kann nur meiner tiefen Trauer und Betroffenheit Ausdruck geben, dass er jetzt gestorben ist und dass das alles in dieser Weise passiert ist. Es waren auch eben Situationen, die ich jetzt nicht kommentieren möchte. Und ja, sie sehen einen Menschen, der sehr traurig ist." Walter Kohl sagte weiter, er habe seit Jahren nicht mit seinem Vater gesprochen. Mehrmals habe er versucht, Kontakt aufzunehmen, immer sei er von der Polizei abgewiesen worden. O-TON WALTER KOHL, SOHN DES ALTKANZLERS: "Ich finde es schade, wenn man nicht in der Lage ist, die Dinge in diesem Leben zu regeln. Ich habe das versucht, über verschiedene Kanäle, ohne großes Glück. Und jetzt ist es so, wie es ist. Und jetzt werde ich ans Grab meiner Mutter fahren, das ist ja nicht weit von hier, in Friesenheim, und dort auch beten." In einem Buch und mehreren Interviews hat Walter Kohl seine Sicht auf die Familiengeschichte dargelegt. Einige Jahre nach dem Selbstmord seiner Mutter Hannelore im Jahr 2001 hatte der Vater erneut geheiratet. Laut Walter Kohl habe sie den Kontakt der Söhne zu ihrem Vater unterbunden.