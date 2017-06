ACHTUNG: Dieser Beitrag geht Ihnen ohne Sprechertext zu. O-TON CEM ÖZDEMIR, VORSITZENDER DER GRÜNEN: "Er hat eine Ära geprägt, sein Name wird für immer in Verbindung stehen mit einem der großartigsten Projekte in der deutschen Nachkriegsgeschichte: der Deutschen Wiedervereinigung. Und bei allem Streit, den wir mit Helmut Kohl und seiner Partei immer hatten, aber in einer Frage haben wir uns immer in großer Achtung verneigt vor Helmut Kohl und seinem Lebenswerk. Und das ist: Er war ein großer Europäer. Ein großer Europäer ist von uns gegangen."