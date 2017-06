Papst bekundet Anteilnahme angesichts des Todes Helmut Kohls

Trauer und Anteilnahme in Oggersheim. Vor dem Haus von Helmut Kohl legen die Menschen Blumen ab. Der Altbundeskanzler war am Freitag im Alter von 87 Jahren gestorben. In seinen 16 Jahren als Regierungschef hat der Pfälzer die politische Geschichte geprägt. Aber die Bürger in seinem Heimatort, wie die Tochter seines ehemaligen Hauselektrikers, Gabi Rytz, erinnern sich auch gern an private Dinge. "Meine Mutter und ich, wir sind hier ja ein- und ausgegangen. Die frühere Frau Kohl hat mich ihren Käsekuchen essen lassen ohne Boden. Der Herr Kohl war immer sehr freundlich, wenn man gekommen ist, dann hat er einen gegrüßt. Er war bürgernah, der war nicht fremd, der war nicht hochnäsig. Der war einfach nett und das trifft dann schon. Wir hatten das Schicksal jetzt, wo er so krank war. Das hat dann schon getroffen." Andere erinnern auch an die Fehler, die Kohl in der CDU-Spendenaffäre machte. Trotzdem behalte er ihn in positiver Erinnerung, sagt Holger Bappert. "Natürlich muss man gewisse Abstriche machen. Aber was er geleistet hat für die Wiedervereinigung, für Deutschland, das ist unbezahlbar." Der aus Gambia stammende Sozialarbeiter Dembo Krubally bricht in Tränen aus, als er erzählt, wie er einmal einen Brief an Kohl zu dessen Geburtstag geschrieben habe. "Und er hat mir zurückgeschrieben und sich bedankt und mich motiviert, nicht in der Ecke zu bleiben, sondern mich zu integrieren in die deutsche Gesellschaft." Kohl genoss international einen Ruf als großer Staatsmann und überzeugter Europäer. Auch der ehemalige Vorsitzende der polnischen Gewerkschaft Solidarnosc, Lech Walesa zollt ihm Tribut. "Wir haben uns oft getroffen und kannten uns gut. Ich muss sagen, dass wir uns so gut verstanden, wie sich ein Pole und ein Deutscher nur verstehen können. Wir stimmten völlig überein, was das Konzept von Europa betraf und das Projekt der europäischen Einheit." In Brüssel und in Berlin wurden zu Ehren Kohls Flaggen auf Halbmast gesetzt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich am Freitag in Rom tief betroffen vom Tod ihres einstigen politischen Ziehvaters gezeigt. Nach einer Privataudienz bei Papst Franziskus im Vatikan am Samstag sagte Merkel: "Zu Beginn hat der Papst seine Anteilnahme bekundet und ihn als großen Staatsmann gewürdigt." Die CDU hat in ihre Berliner Parteizentrale ein Kondolenzbuch zur Erinnerung an den Altkanzler ausgelegt. Kohl war von 1973 bis 1998 Vorsitzender der CDU und von 1982 bis 98 Bundeskanzler - so lange, wie niemand vor ihm.