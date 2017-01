Bundestag erinnert an die Opfer des Nationalsozialismus

Der Deutsche Bundestag hat am Freitag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. An der Gedenkstunde im Reichstag nahmen viele Spitzenpolitiker wie Bundespräsident Joachim Gauck, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Frank-Walter Steinmeier sowie zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland teil. Bundestagspräsident Norbert Lammert erinnerte an die vielen Opfer des Nazi-Regimes. Die Gedenkstunde stand in diesem Jahr besonders im Zeichen der Euthanasie-Morde: "Wir gedenken in diesem Jahr besonders der kranken Hilfslosen, und aus Sicht der NS-Machthaber lebensunwerten, die im sogenannten Euthanasie-Programm ermordet wurden. 300.000 Menschen, die meisten zuvor zwangssterilisiert und auf andere Weise gequält." Zeugnisse der Verbrechen der Nationalsozialisten liefern unter anderem Berichte, wie der Brief von Ernst Puzki aus dem Jahr 1943, einem Hilfsarbeiter aus Oberdüssel, der von der Gestapo verhaftet und wegen vermeintlicher Geisteskrankheit in eine Heilanstalt eingeliefert wurde. Den Brief las Sebastian Urbanski, Schauspieler am integrativen Theater Ramba Zamba in Berlin: "Der Transport war am 26. Juli und ich bin am Montag genau sechs Wochen hier. Wir wurden nicht wegen der Flieger verlegt, sondern damit man uns in dieser wenig bevölkerten Gegend unauffällig verhungern lassen kann. Von den Warsteinern, die mit mir auf diese Siechenstation kamen, leben nur wenige. Die Menschen magern hier zum Skelett ab, und sterben wie Fliegen. Wöchentlich sterben rund dreißig Personen. Man beerdigt die hautüberzogenen Knochen ohne Sarg. Der Hungertod sitzt uns allen im Nacken. Keiner weiß, wer der Nächste ist. Früher ließ man in dieser Gegend die Leute schneller töten und in der Morgendämmerung zur Verbrennung fahren. Als man bei der Bevölkerung auf Widerstand traf, da ließ man uns einfach verhungern." Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreit, der internationale Gedenktag an den Holocaust fällt deshalb jedes Jahr auf dieses Datum.